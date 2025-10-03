В мессенджере MAX уже больше 40 млн пользователей

Свыше 8 млн авторов присоединились к тестированию каналов в мессенджере MAX.

По данным пресс-релиза VK, число зарегистрированных пользователей в мессенджере MAX превысило 40 млн.

С момента запуска они совершили более 500 млн звонков и отправили свыше 2 млрд сообщений. К тестированию каналов подключилось 8 тыс. авторов из социальной сети ВКонтакте.

«Среди новых блогеров — актеры Сергей Безруков и Дмитрий Певцов, певицы Анна Семенович и Валерия, психолог и автор книг Татьяна Мужицкая, актрисы Ольга Дроздова и Зоя Бербер, продюсер Иосиф Пригожин», — сказано в пресс-релизе.

В сентябре 2025 года 39 регионов запустили чат-боты МФЦ. Они помогают узнать статус обращений, записаться на прием, получить информацию о состоянии очереди и об адресах отделений.