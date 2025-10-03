⚡️ Итоги дня: Дума Саратова отменила доплаты к пенсии депутатам, мошенники создают цифровые копии умерших людей, а Ozon начал доставлять товары других интернет-магазинов
Ozon запустил сервис доставки для интернет-магазинов. С его помощью они смогут доставлять заказы покупателям с использованием инфраструктуры маркетплейса: в ПВЗ, постаматы или курьером.
РЖД начали продажу билетов на поезда на Новый год. Ожидается, что наибольшим спросом в период праздников и рождественских каникул будут пользоваться билеты на поезда между Москвой и Санкт-Петербургом, в города Краснодарского края, в Казань, Нижний Новгород и другие агломерации и региональные центры.
Бронирование туров в Китай в сентябре выросло в 3,5 раза по сравнению с тем же месяцем 2024 года. Самым популярным остается остров Хайнань — 88% всех броней (годом ранее было 98%). Средний чек путешествия составляет 209 тыс. рублей (был 237 тыс.).
Городская Дума Саратова отменила доплаты к пенсии бывшим руководителям муниципалитета и депутатам. Сэкономленные средства теперь направят на решение социальных проблем и поддержку участников СВО. Доплата рассчитывалась в размере 75% от прежнего ежемесячного денежного содержания депутата или чиновника.
Банк России выпустит в обращение 6 октября 2025 года памятную монету «Работник сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности» серии «Человек труда» номиналом 10 рублей. Тираж монеты — 1 млн штук.
По данным мониторинга АНО «Цифровая Экономика» ключевых показателей ИТ-отрасли, по итогам первого квартала 2025 года выручка компаний выросла на 15% — до 2,5 трлн рублей.
«Яндекс Go для бизнеса» добавил предзаказ трансфера — машина подъедет ко времени посадки самолета. При задержке или отмене рейса время подачи машины автоматически скорректируется.
Общественники настаивают на отзывной кампании Lada Vesta после произошедшего 18 сентября 2025 года ДТП во Владимирской области. Авто потеряло управление и вылетело с дороги из-за заблокировавшегося на ходу руля.
На Болотной набережной в Москве вместо скульптуры «Большая глина № 4» установили красную садовую лопатку.
Операторы связи начали продавать «чистые» телефонные номера, которые ранее не использовались или не фигурировали в спам-рассылках. Процедуры исключения номеров из черных списков не существует, поэтому вероятность того, что новый номер окажется в таких базах, довольно высока.
Мошенники научились создавать цифровые копии умерших людей с помощью нейросетей. Аккаунты умерших могут использоваться для фишинговых рассылок, DDoS-атак и распространения вредоносного контента.
Спрос россиян на букеты перед Днем учителя вырос почти в 4 раза. За две предыдущие недели продажи женской парфюмерии показали рост в 2,9 раза в годовом сравнении, парфюмерных наборов — в 2,2 раза, а подарочные наборы к празднику россияне начали покупать в 1,9 раза чаще.
Начать дискуссию