Обзоры новостей

⚡️ Итоги дня: Дума Саратова отменила доплаты к пенсии депутатам, мошенники создают цифровые копии умерших людей, а Ozon начал доставлять товары других интернет-магазинов

Подготовили обзор главных событий дня — 3 октября 2025 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

  • Ozon запустил сервис доставки для интернет-магазинов. С его помощью они смогут доставлять заказы покупателям с использованием инфраструктуры маркетплейса: в ПВЗ, постаматы или курьером.

  • РЖД начали продажу билетов на поезда на Новый год. Ожидается, что наибольшим спросом в период праздников и рождественских каникул будут пользоваться билеты на поезда между Москвой и Санкт-Петербургом, в города Краснодарского края, в Казань, Нижний Новгород и другие агломерации и региональные центры.

  • Бронирование туров в Китай в сентябре выросло в 3,5 раза по сравнению с тем же месяцем 2024 года. Самым популярным остается остров Хайнань — 88% всех броней (годом ранее было 98%). Средний чек путешествия составляет 209 тыс. рублей (был 237 тыс.).

  • Городская Дума Саратова отменила доплаты к пенсии бывшим руководителям муниципалитета и депутатам. Сэкономленные средства теперь направят на решение социальных проблем и поддержку участников СВО. Доплата рассчитывалась в размере 75% от прежнего ежемесячного денежного содержания депутата или чиновника.

  • Банк России выпустит в обращение 6 октября 2025 года памятную монету «Работник сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности» серии «Человек труда» номиналом 10 рублей. Тираж монеты — 1 млн штук.

Новая монета 10 рублей «Работник сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности» серии «Человек труда», лицевая сторона.
Новая монета 10 рублей «Работник сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности» серии «Человек труда», оборотная сторона.

  • По данным мониторинга АНО «Цифровая Экономика» ключевых показателей ИТ-отрасли, по итогам первого квартала 2025 года выручка компаний выросла на 15% — до 2,5 трлн рублей.

  • «Яндекс Go для бизнеса» добавил предзаказ трансфера — машина подъедет ко времени посадки самолета. При задержке или отмене рейса время подачи машины автоматически скорректируется.

  • Общественники настаивают на отзывной кампании Lada Vesta после произошедшего 18 сентября 2025 года ДТП во Владимирской области. Авто потеряло управление и вылетело с дороги из-за заблокировавшегося на ходу руля. 

  • На Болотной набережной в Москве вместо скульптуры «Большая глина № 4» установили красную садовую лопатку.

Скульптура «Садовая лопатка» Класа Олденбурга и Кошье ван Брюгген — известных во всем мире классиков поп-арта. Источник.

  • Операторы связи начали продавать «чистые» телефонные номера, которые ранее не использовались или не фигурировали в спам-рассылках. Процедуры исключения номеров из черных списков не существует, поэтому вероятность того, что новый номер окажется в таких базах, довольно высока.

  • Мошенники научились создавать цифровые копии умерших людей с помощью нейросетей. Аккаунты умерших могут использоваться для фишинговых рассылок, DDoS-атак и распространения вредоносного контента.

  • Спрос россиян на букеты перед Днем учителя вырос почти в 4 раза. За две предыдущие недели продажи женской парфюмерии показали рост в 2,9 раза в годовом сравнении, парфюмерных наборов — в 2,2 раза, а подарочные наборы к празднику россияне начали покупать в 1,9 раза чаще.

