⚡️ Итоги дня: Дума Саратова отменила доплаты к пенсии депутатам, мошенники создают цифровые копии умерших людей, а Ozon начал доставлять товары других интернет-магазинов

Ozon запустил сервис доставки для интернет-магазинов. С его помощью они смогут доставлять заказы покупателям с использованием инфраструктуры маркетплейса: в ПВЗ, постаматы или курьером.

РЖД начали продажу билетов на поезда на Новый год. Ожидается, что наибольшим спросом в период праздников и рождественских каникул будут пользоваться билеты на поезда между Москвой и Санкт-Петербургом, в города Краснодарского края, в Казань, Нижний Новгород и другие агломерации и региональные центры.

Бронирование туров в Китай в сентябре выросло в 3,5 раза по сравнению с тем же месяцем 2024 года. Самым популярным остается остров Хайнань — 88% всех броней (годом ранее было 98%). Средний чек путешествия составляет 209 тыс. рублей (был 237 тыс.).

Городская Дума Саратова отменила доплаты к пенсии бывшим руководителям муниципалитета и депутатам. Сэкономленные средства теперь направят на решение социальных проблем и поддержку участников СВО. Доплата рассчитывалась в размере 75% от прежнего ежемесячного денежного содержания депутата или чиновника.