Поставить на налоговый учет иностранную организацию будет проще

Думский комитет по бюджету и налогам рекомендовал к принятию в первом чтении законопроект об упрощении процедуры постановки на учет в налоговом органе иностранной организации в связи с открытием ею счета в банке.

Законопроект был внесен на рассмотрение Правительством.

Предполагается, что иностранным компаниям не придется подавать заявления и другие документы в налоговую для постановки на учет в связи с открытием такой организацией счета в банке.

Сейчас инофирма для постановки на налоговый учет может сама подать заявление и комплект документов. Либо это делает банк, в котором она открывает счет.

Предлагается оставить только второй вариант.

Если закон примут, он вступит в силу через 270 дней после официального опубликования.