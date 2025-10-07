ЦОК КПП МП 03.10 Мобильный в1
🔴 Вебинар: Аналитик 1С: как бухгалтеру уйти из рутины в IT и увеличить доход в 2 раза →
Регистрация и ликвидация бизнеса

Поставить на налоговый учет иностранную организацию будет проще

Комитет Госдумы одобрил упрощение постановки на учет иностранной компании.

Думский комитет по бюджету и налогам рекомендовал к принятию в первом чтении законопроект об упрощении процедуры постановки на учет в налоговом органе иностранной организации в связи с открытием ею счета в банке.

Законопроект был внесен на рассмотрение Правительством.

Предполагается, что иностранным компаниям не придется подавать заявления и другие документы в налоговую для постановки на учет в связи с открытием такой организацией счета в банке.

Сейчас инофирма для постановки на налоговый учет может сама подать заявление и комплект документов. Либо это делает банк, в котором она открывает счет.

Предлагается оставить только второй вариант.

Если закон примут, он вступит в силу через 270 дней после официального опубликования. 

Автор

Начать дискуссию

Главная Тарифы