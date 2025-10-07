🌐 ФНС: плагин для использования КЭП работает не во всех браузерах

Для использования квалифицированной электронной подписи в личном кабинете ИП налоговики рекомендуют использовать Яндекс.Браузер или Chromium-Gost.

ИП пытался продлить сертификат электронной подписи, но при проверке возникает ошибка – «Установлен и включен программный компонент для работы с электронной подписью с использованием Web-браузера». Налогоплательщик спросил в чате ФНС, как исправить ошибку.

Налоговики ответили, что для использования КЭП в ЛК ИП в браузере нужно установить КриптоПро ЭЦП Browser plug-in (для создания и проверки электронной подписи на веб-страницах, а также авторизации с помощью электронной подписи). Это бесплатное ПО, которое можно скачать на официальном сайте разработчика.

Но в 2025 году Google отключил поддержку работы плагина в браузерах Chrome, добавили специалисты.

Для использования КЭП в ЛК ИП, в том числе для перевыпуска, нужно использовать Яндекс.Браузер или Chromium-Gost.