🌐 ФНС: плагин для использования КЭП работает не во всех браузерах
ИП пытался продлить сертификат электронной подписи, но при проверке возникает ошибка – «Установлен и включен программный компонент для работы с электронной подписью с использованием Web-браузера». Налогоплательщик спросил в чате ФНС, как исправить ошибку.
Налоговики ответили, что для использования КЭП в ЛК ИП в браузере нужно установить КриптоПро ЭЦП Browser plug-in (для создания и проверки электронной подписи на веб-страницах, а также авторизации с помощью электронной подписи). Это бесплатное ПО, которое можно скачать на официальном сайте разработчика.
Но в 2025 году Google отключил поддержку работы плагина в браузерах Chrome, добавили специалисты.
Для использования КЭП в ЛК ИП, в том числе для перевыпуска, нужно использовать Яндекс.Браузер или Chromium-Gost.
Начать дискуссию