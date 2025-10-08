ЦОК КПП МП 03.10 Мобильный в1
🔴 Маркетплейсы – 2025: как ФНС блокирует счета. Новые требования к чекам, УПД и НДС →
Лицензирование

Эксперимент по автоматизации выдачи лицензий и разрешений продлили до конца 2028 года

Через единый механизм на Госуслугах можно будет получить сразу несколько разрешений.

Эксперимент по оптимизации и автоматизации выдачи лицензий и разрешений продолжится до конца 2028 года. Соответствующее постановление Правительства от 03.10.2025 № 1543 опубликовано на госпортале правовой информации.

С 12 октября 2025 года объявлена новая цель эксперимента – запустить и отработать механизм, через который с помощью единого запроса на Госуслугах можно получить сразу несколько разрешений.

Их перечень подготовит межведомственная спецгруппа.

Если для получения хотя бы одного разрешения нужна КЭП, то единый запрос нужно подписать такой подписью.

В рамках эксперимента доступны разрешения, которые выдают Роскомнадзор, Росалкогольтабакконтроль, Ространснадзор, Росздравнадзор и другие ведомства.

Автор

Начать дискуссию

Главная Тарифы