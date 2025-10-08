В России каждый день выпускается 20-30 тысяч КЭП

Всего за четыре года выдано более 18 млн квалифицированных электронных подписей ИП и компаний.

Более 18 млн КЭП получили юрлица и ИП в Удостоверяющем центре ФНС с 1 июля 2021 года, сообщило налоговое ведомство.

В среднем в России каждый день выпускается 20-30 тысяч электронных подписей.

Получить подпись можно лично или дистанционно. Как получить лично:

в отделениях налоговой, предоставляющих такую услугу;

в офисах доверенных лиц УЦ ФНС.

Дистанционно: