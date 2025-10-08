ЦОК Премиум 02.10 Мобильная
Электронные подписи

В России каждый день выпускается 20-30 тысяч КЭП

Всего за четыре года выдано более 18 млн квалифицированных электронных подписей ИП и компаний.

Более 18 млн КЭП получили юрлица и ИП в Удостоверяющем центре ФНС с 1 июля 2021 года, сообщило налоговое ведомство.

В среднем в России каждый день выпускается 20-30 тысяч электронных подписей.

Получить подпись можно лично или дистанционно. Как получить лично: 

  • в отделениях налоговой, предоставляющих такую услугу;

  • в офисах доверенных лиц УЦ ФНС.

Дистанционно:

  • с помощью Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) и Единой биометрической системы;

  • с помощью действующей КЭП, полученной в УЦ ФНС.

Автор

Михаил Жуховицкий
Налоговые проверки

Количество ВНП в Москве и Спб значительно вырастет. Привлечены спецы из регионов

Выездные налоговые проверки (ВНП) по НДС в Спб и Москве теперь проводят сотрудники ФНС из регионов. Объем выездных проверок в столицах для бизнеса из-за этого может вырасти в разы.

