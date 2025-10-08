ЦОК КПП МП 03.10 Мобильный в1
Греф: Сбер согласен отказаться от комиссий при оплате штрафов ГАИ

Сейчас банк удерживает от 1% до 15% с клиентов, которые оплачивают штрафы за нарушение правил дорожного движения. Но это может измениться.

Президент Сбербанка Герман Греф рассказал, что банк готов отказаться от комиссии, которую удерживают с клиентов при уплате автомобильных штрафов.

«Мы готовы отказаться от комиссии», — сказал Герман Греф.

Сейчас при оплате штрафов через «Сбербанк Онлайн» комиссия составит 1%. Если сделать это через терминал, она будет 1-3%, с помощью банкомата — 1-1,5%, а через сотрудника в отделении — 15%.

Оплата штрафов без комиссии доступна на портале Госуслуги, на официальном сайте ГАИ или Почты России.

Комментарии

2
  • Yuriev

    Сейчас при оплате штрафов через «Сбербанк Онлайн» комиссия составит 1% <...> а через сотрудника в отделении — 15%.

    Оплата штрафов без комиссии доступна на портале Госуслуги, на официальном сайте ГАИ или Почты России.

    Не в том ли дело, что народ всё меньше и меньше ходит в отделения Сбербанка оплачивать штрафы ГИБДД - вот Греф и стал готов отказаться от комиссии ради повышения выполняемости операционистами плана по "допам" наподобие кредитных и страховых продуктов?

