Греф: Сбер согласен отказаться от комиссий при оплате штрафов ГАИ

Сейчас банк удерживает от 1% до 15% с клиентов, которые оплачивают штрафы за нарушение правил дорожного движения. Но это может измениться.

Президент Сбербанка Герман Греф рассказал, что банк готов отказаться от комиссии, которую удерживают с клиентов при уплате автомобильных штрафов.

«Мы готовы отказаться от комиссии», — сказал Герман Греф.

Сейчас при оплате штрафов через «Сбербанк Онлайн» комиссия составит 1%. Если сделать это через терминал, она будет 1-3%, с помощью банкомата — 1-1,5%, а через сотрудника в отделении — 15%.

Оплата штрафов без комиссии доступна на портале Госуслуги, на официальном сайте ГАИ или Почты России.