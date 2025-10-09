Производители ветеринарных препаратов получат субсидию с 2026 года

Предусмотрена господдержка для изготовителей критически важных ферментов, пищевых и кормовых добавок.

Российские производители ветеринарных препаратов с 2026 года начнут получать субсидию на компенсацию расходов. Об этом заявил глава Правительства Михаил Мишустин.

Он напомнил, что в рамках нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» строятся или модернизируются объекты по выпуску ветеринарных препаратов.

«Со следующего года производители таких лекарственных средств начнут получать субсидию на компенсацию расходов. В проекте федерального бюджета на эти цели в 2026 году предусмотрено свыше 1 млрд рублей», — сказал премьер-министр.

Также оказывается поддержка тем, кто изготавливает критически важные ферменты, пищевые и кормовые добавки, другие вспомогательные средства, добавил Мишустин.