📉 Программы льготного автокредитования с 2026 года сокращают

На 2026 год в проекте федерального бюджета выделено меньше средств, чем в 2025.

Проект федерального бюджета предусматривает сокращение финансирования программ льготного автокредитования и автолизинга на 2026 год.

На льготные автокредиты предусмотрено 20 млрд рублей, на лизинг – около 17 млрд, рассказал глава Минпромторга Антон Алиханов.

В федеральном бюджете на 2025 год на финансирование программы льготного автокредитования было выделено более 36 млрд рублей, а на льготный автолизинг – 27 млрд. Кроме того, в августе 2025 Алиханов говорил о планах Минпромторга в августе-сентябре 2025 года выделить на льготное автокредитование дополнительно 10 млрд рублей, уточнили «РИА Новости».