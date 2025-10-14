🚉 Решение для посадки на поезд по биометрии скоро запустят

Разработка технического решения для посадки на поезд по биометрии завершается. Тестирование запустят в ближайшие полгода, рассказал вице-премьер — руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.

Он уточнил, что для посадки на поезд без паспорта через Единую биометрическую систему нужно будет:

Заранее зарегистрировать подтвержденную биометрию. Дать согласие на обработку данных.

Биометрия будет альтернативой предъявлению документов при посадке. Но пассажир всегда сможет выбрать, как именно подтверждать личность – по паспорту или по биометрии, добавил Григоренко.