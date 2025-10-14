ЦОК КПП ОСНО 13.10 Мобильная
🚉 Решение для посадки на поезд по биометрии скоро запустят

Тестирование сервиса планируется провести в ближайшие полгода.

Разработка технического решения для посадки на поезд по биометрии завершается. Тестирование запустят в ближайшие полгода, рассказал вице-премьер — руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.

Он уточнил, что для посадки на поезд без паспорта через Единую биометрическую систему нужно будет:

  1. Заранее зарегистрировать подтвержденную биометрию.

  2. Дать согласие на обработку данных.

Биометрия будет альтернативой предъявлению документов при посадке. Но пассажир всегда сможет выбрать, как именно подтверждать личность – по паспорту или по биометрии, добавил Григоренко.

