Переезд на соседнюю улицу требует изменений в ЕГРЮЛ

ИП не нужно сообщать о смене адреса регистрации себя как физлица: эти данные у налоговиков обновляются автоматически. В связи с этим у ФНС поинтересовались, если юрлицо переехало на соседнюю улицу в одном квартале: это повод менять юридический адрес и оповещать налоговую или нет.

Ведомство ответило, что нужно.

При изменении организацией адреса, указанного в ЕГРЮЛ, в течение 7 рабочих дней после такого изменения нужно подать в регистрирующий налоговый орган по месту нахождения юрлица заявление по форме № Р13014, утвержденной приказом ФНC от 31.08.2020 № ЕД-7-14/617@.