🚬 Депутаты могут запретить продавать вейпы и сигареты на остановках
21 октября 2025 года депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект, который запрещает торговать вейпами и табаком на остановках общественного транспорта.
Документ внесла Законодательная дума Хабаровского края в мае 2025 года.
Сейчас закон и так запрещает продавать сигареты на железнодорожных вокзалах, аэропортах, морских и речных портах, а также на станциях метро. Авторы законопроекта хотят расширить этот запрет. Он будет затрагивать продажу табака и вейпов в ларьках на остановках.
«Проектом федерального закона предлагается по аналогии с вышеуказанными федеральными законами запретить на остановочных пунктах всех видов общественного транспорта (транспорта общего пользования) городского и пригородного сообщения розничную торговлю табачной продукцией или никотинсодержащей продукцией, кальянами, устройствами для потребления никотинсодержащей продукции», — сказано в пояснительной записке.
Если закон примут окончательно, он вступит в силу с 1 марта 2026 года.
