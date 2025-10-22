🚬 Депутаты могут запретить продавать вейпы и сигареты на остановках

По закону сейчас запрещено продавать табачные изделия в аэропортах, на вокзалах и станциях метро. В список хотят добавить также ларьки, которые расположены на остановках общественного транспорта.

21 октября 2025 года депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект, который запрещает торговать вейпами и табаком на остановках общественного транспорта.

Документ внесла Законодательная дума Хабаровского края в мае 2025 года.

Сейчас закон и так запрещает продавать сигареты на железнодорожных вокзалах, аэропортах, морских и речных портах, а также на станциях метро. Авторы законопроекта хотят расширить этот запрет. Он будет затрагивать продажу табака и вейпов в ларьках на остановках.

«Проектом федерального закона предлагается по аналогии с вышеуказанными федеральными законами запретить на остановочных пунктах всех видов общественного транспорта (транспорта общего пользования) городского и пригородного сообщения розничную торговлю табачной продукцией или никотинсодержащей продукцией, кальянами, устройствами для потребления никотинсодержащей продукции», — сказано в пояснительной записке.

Если закон примут окончательно, он вступит в силу с 1 марта 2026 года.