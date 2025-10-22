Глава СФР: кому проиндексируют пенсии в 2026 году

Глава СФР Сергей Чирков рассказал, кого коснется повышение страховых пенсий в 2026 году.

«Индексация страховых пенсий в следующем году составит 7,6%, что выше уровня инфляции (6,8%). Повышение коснется выплат более 38 млн человек. В результате средний размер страховой пенсии по старости увеличится на 1,9 тыс. рублей и составит 27,7 тыс. рублей», — сказал Чирков.

На страховые пенсии направят около 11,9 трлн рублей, добавил он.