Какие ключевые изменения ждут бухгалтеров в учете доходов по новому ФСБУ 9/2025. Разберитесь во всем вместе с экспертом, чтобы заранее перестроить учет.

В мае 2025 года Минфин утвердил новый ФСБУ 9/2025 «Доходы», который заменит ПБУ 9/99 и ПБУ 2/2008, регулирующие учет доходов и договоров строительного подряда. Стандарт обязателен к применению с отчетности за 2027 год, однако компании могут перейти на него досрочно.

На бесплатном вебинаре «Новый ФСБУ 9/2025 “Доходы”: что изменится в учете и отчетности компаний» аудитор подробно разберет структуру нового стандарта, изменения в классификации доходов и особенности отражения выручки и доходов отличных от выручки в бухгалтерской отчетности. Он состоится 28 октября в 13:00 мск!

Запись и персональный сертификат о посещении вебинара будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.

На вебинаре разберем:

Обзор нового ФСБУ 9/2025 «Доходы» и отмена ПБУ 9/99 и ПБУ 2/2008. Новая классификация доходов: введение двух основных групп доходов: доходы, включаемые в чистую прибыль (выручка и отличные от выручки доходы) и доходы, не включаемые в чистую прибыль (учитываются по другим ФСБУ). Особенности учета выручки по договорным операциям. Учет доходов, отличных от выручки. Классификация и отражение в отчетности.

5. Упрощенный учет доходов.

6. Практические рекомендации и подготовка к переходу:

Спикер — Анна Тетерлева, к.э.н., аттестованный аудитор, почетный член АССА (Великобритания), директор аудиторской компании ООО «Финансовые технологии - Аудит», эксперт по аудиту, бухучету и МСФО.

Ждем вас на вебинаре 28 октября в 13:00 мск!