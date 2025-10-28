Срок подачи таможенной декларации при ввозе многокомпонентного оборудования составит 10 лет — Путин подписал закон

Теперь импортеры могут подать таможенную декларацию на последний компонент оборудования спустя 10 лет после ввоза в РФ первой части.

Президент Владимир Путин подписал закон от 27.10.2025 № 383-ФЗ, по которому максимальный срок подачи таможенной декларации при ввозе последнего компонента оборудования увеличится с 6 до 10 лет.

Импортер, который ввозит многокомпонентное оборудование, регистрирует первую часть, затем подает таможенную декларацию на последний компонент не позднее чем через 2 года. Однако закон позволяет этот срок отложить. Теперь уже до 10 лет.

Поправки приняли по запросу бизнеса, который сталкивается с тем, что сроки строительства промышленных объектов превышают максимальный срок подачи декларации на части ввозимого оборудования.

Закон вступит в силу через 30 дней после официальной публикации, то есть в конце ноября.