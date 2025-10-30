Вузы начнут поддерживать семьи студентов: супруги смогут бесплатно жить вместе в общежитии

Молодые семьи, которые учатся в вузах, смогут бесплатно проживать в общежитии, а за их детьми начнут присматривать.

29 октября 2025 года депутаты внесли в Госдуму законопроект, по которому студенческие семьи получат право бесплатно и совместно проживать в общежитии. Их заселение будет приоритетным.

Также проект предполагает, что вузы начнут организовывать условия для присмотра за детьми студентов. Это позволит молодым семьям совмещать получение образования и исполнение родительских обязанностей, не уходя в академический отпуск.

Студенческие семьи смогут получить дополнительную финансовую поддержку — социальную стипендию. Ее назначат независимо от того, обучается студент на платной или бюджетной основе.

Если законопроект примут, он начнет действовать с 1 января 2026 года.