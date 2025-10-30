Правильные сведения в 6-НДФЛ исправят ошибки в ЕНП-уведомлении

Если расчет по форме 6-НДФЛ сдали до наступления срока уплаты, обязательства будут определены на основании этого расчета.

В чате ФНС спросили: если в уведомлении по ЕНП была ошибка в сумме НДФЛ — указано меньше, чем должно быть – нужно сдавать корректировку или можно сдать 6-НДФЛ и все поправится.

При этом суммы на ЕНС хватает по сроку перечисления.

После наступления срока уплаты налоговые обязательства будут определены на основании расчета 6-НДФЛ, успокоили налоговики.