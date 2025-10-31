Банк не уточнил, что максимальный кешбэк ограничен — ФАС возбудила дело

В рекламе 25-ти процентного кешбэка ПСБ не упомянул о том, что максимальный размер денег, которые можно вернуть, ограничен.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против банка ПСБ, который в рекламе кешбэка рассказал только о выгодных условиях (о возврате 25% средств). Однако кредитная организация умолчала о том, что максимальный размер кешбэка ограничен.

Кроме того, ФАС заметила, что в рекламе называли «лучшей» дебетовую карту банка.

«Текст дополнительных условий демонстрировался в нескольких поясняющих сносках мелким шрифтом в течение короткого времени, а объективные критерии сравнения не были указаны», — сказано на сайте ФАС.

Такое информирование не объективно, потребители не могут получить нужные сведения для осознанного выбора финансовых услуг.

Если вину банка докажут, к нему применят меры административного воздействия (штраф).