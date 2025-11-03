ЦОК КПП БСН 30.10 Мобильная
📄 В личном кабинете можно получить выписку о применяемых специальных налоговых режимах: инструкция 2025

Личные кабинеты налогоплательщика дают возможность получить в электронном виде выписку о применяемых спецрежимах по налогам.

Выписка (КНД 1120529) доступна для скачивания в PDF-формате с визуализированной усиленной квалифицированной электронной подписью МИФНС по ЦОД, которая по закону приравнивается к собственноручной подписи должностного лица, заверенной печатью.

Для получения выписки в Личном кабинете налогоплательщика — индивидуального предпринимателя

Для получения выписки в Личном кабинете налогоплательщика — юридического лица

  1. На главной странице сервиса перейти в «Профиль».

  2. В разделе «Мои системы налогообложения» нажать на кнопку «Выписка по спец. режимам».

  3. Нажать кнопку «Скачать выписку».

  1. На главной странице сервиса перейти в «Сведения о ЮЛ».

  2. В разделе «Сведения о применяемых специальных налоговых режимах» нажать на кнопку «Выписка по спец. режимам».

  3. Нажать кнопку «Скачать выписку».

Запросить выписку можно не чаще 1 раза в сутки, предупреждают налоговики. Она формируется на дату, предшествующую дню отправки запроса.

Причем скачать выписку можно только для последнего успешно обработанного запроса, а ранее сформированные выписки будут недоступны для скачивания.

Автор

Савчич Дмитрий
