Для взаимодействия перевозчиков и контрольных органов запустят логистическую платформу

Минцифры и Минтранс в 2025 году проектируют национальную цифровую транспортно-логистическую платформу.

Глава Минцифры Максут Шадаев рассказал о разработке национальной транспортно-логистической платформы.

«Совместно с Минтрансом сейчас проектируем национальную цифровую транспортно-логистическую платформу, которая получила рабочее название "Гослог"», — заявил Шадаев.

В рамках платформы будет реализовано цифровое взаимодействие экспедиторов, логистических компаний, грузоотправителей, перевозчиков и контрольных органов, уточнил министр.

