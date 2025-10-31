Для взаимодействия перевозчиков и контрольных органов запустят логистическую платформу
Глава Минцифры Максут Шадаев рассказал о разработке национальной транспортно-логистической платформы.
«Совместно с Минтрансом сейчас проектируем национальную цифровую транспортно-логистическую платформу, которая получила рабочее название "Гослог"», — заявил Шадаев.
В рамках платформы будет реализовано цифровое взаимодействие экспедиторов, логистических компаний, грузоотправителей, перевозчиков и контрольных органов, уточнил министр.
