ЦОК ОК МП 05.11 Мобильная
🔴 Вебинар: НДС, УСН, ПСН и страховые взносы – 2026. Изменения в НК РФ →
Страховые взносы

❗ Утвердили предельную базу по страховым взносам на 2026 год

Предельную базу повысили на 8% — до 2 979 000 рублей.

Постановлением Правительства  от 31.10.2025 № 1705 утвержден размер единой предельной базы по страховым взносам на 2026 год. Она составит 2 979 000 рублей.

В 2025 год база составляет 2 759 000 рублей, то есть на 2026 год показатель увеличили на 8%.

Единая предельная величина базы устанавливается каждый год на основе средней заработной платы, умноженной на 12 с применением коэффициента 2,3.

Автор

Клеверенс
Автоматизация учета

Инвентаризация — это только начало. Почему учет перемещений и списаний важнее годовой сверки

Многие компании ограничиваются ежегодной инвентаризацией, упуская из виду ежедневные перемещения и списания активов, что приводит к хаосу и финансовым потерям. Узнайте, почему непрерывный учет жизненного цикла имущества гораздо важнее, и как современные технологии могут упростить этот процесс.

Инвентаризация — это только начало. Почему учет перемещений и списаний важнее годовой сверки

Начать дискуссию

Главная Тарифы