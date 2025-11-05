❗ Утвердили предельную базу по страховым взносам на 2026 год

Постановлением Правительства от 31.10.2025 № 1705 утвержден размер единой предельной базы по страховым взносам на 2026 год. Она составит 2 979 000 рублей.

В 2025 год база составляет 2 759 000 рублей, то есть на 2026 год показатель увеличили на 8%.



Единая предельная величина базы устанавливается каждый год на основе средней заработной платы, умноженной на 12 с применением коэффициента 2,3.