ФСБ накрыла табачную фабрику, которая не платила налоги

Владельцы Калужской табачной фабрики намеренно занижали объемы производства и не маркировали сигареты, чтобы не платить акцизы.

Сотрудники ФСБ пресекли деятельность собственников и руководителей Калужской табачной фабрики. На этом предприятии изъяли 5 млн немаркированных сигарет и 500 тыс. поддельных акцизных марок.

Фабрика уклонялась от уплаты налогов на сумму свыше 1 млрд рублей. Собственники бизнеса намеренно преуменьшали объемы производства, чтобы не уплачивать акцизы. Об этом сказано на сайте ФСБ.

Против фигурантов возбудили уголовные дела за хранение табачной продукции без маркировки, уклонение от уплаты налогов и покушение на сбыт поддельных акцизных марок. Все преступления в особо крупном размере.