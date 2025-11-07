Депутаты предлагают не менять ИНН компаний при реорганизации

При смене ИНН юрлиц бывают проблемы с анализом кредитных историй и исполнением госконтрактов. Поэтому предлагается сохранять ИНН.

Депутаты от фракции «Новые люди» направили главе Минфина Антону Силуанову предложение сохранять ИНН за юрлицами при их реорганизации.

Предлагается законодательно закрепить порядок сохранения ИНН при реорганизации компаний в форме преобразования и смене организационно-правовой формы. Министра просят представить позицию ведомства по этому вопросу.

Необходимость такой меры объяснили сложностями для бизнеса при смене организационно-правовой формы, когда меняется и ИНН.

Так, проблемы случаются с анализом кредитных историй при проведении процедур скоринга и с исполнением государственных контрактов.