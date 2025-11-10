ЦОК ОК 11.11 ОК МП Мобильная
Уведомление по ЕНП

Будет ли штраф за несвоевременно поданное ЕНП-уведомление

Непредставление уведомления по ЕНП не образует состава налогового правонарушения.

Налогоплательщик спросил в чате ФНС – предусмотрен ли штраф за несвоевременно поданное уведомление об исчисленных сумма платежей по НДФЛ.

Если речь идет об уведомлении об исчисленных суммах (КНД 1110355), то непредставление или несвоевременное представление таких уведомлений не образует состава налогового правонарушения, таким образом, штраф не предусмотрен, ответили налоговики.

