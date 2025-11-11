ЦОК ОК 11.11 ОК АУСН Мобильная
🔴 Вебинар: Налоговая реформа - 2026 для бухгалтеров маркетплейсов: ключевые изменения →
Регистрация и ликвидация бизнеса

Иностранным компаниям будет проще встать на налоговый учет в России

С 1 сентября 2026 года иностранные организации смогут встать на налоговый учет при открытии банковского счета. Дополнительные документы и заявления в налоговую можно не подавать.

11 ноября 2025 года Госдума в окончательном чтении приняла закон, по которому для иностранных компаний упростят процедуру постановки на налоговый учет. Это можно сделать сразу при открытии счета в российских банках.

Больше организациям не придется подавать заявления и другие документы в налоговую.

«Законопроектом исключается необходимость представления иностранной организацией заявления и иных документов в налоговые органы в целях постановки на учет такой организации в связи с открытием такой организацией счета в банке», — сказано в пояснительной записке.

Закон начнет действовать с 1 сентября 2026 года.

Автор

DataDoc
ЭДО

Как бизнесу перейти на цифровые документы: просто, законно и без хаоса

Бумага съедает часы и деньги бизнеса. Рассказываем, как перейти на цифровые документы быстро, законно и без хаоса.

Как бизнесу перейти на цифровые документы: просто, законно и без хаоса
1

Начать дискуссию

Главная Тарифы