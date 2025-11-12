Только сегодня — продаем уникальный тариф Клерк.Премиум на 9 месяцев со скидкой 46%

Мы завершили акцию 11.11 на онлайн-курсы, но решили сделать дополнительное предложение для подписки Клерк.Премиум. Специально к распродаже мы подготовили подарочный тариф на 9 месяцев — внутри онлайн-курсы, записи вебинаров, статьи-разборы законов и тренинги со скидкой 46%. Поторопитесь — тариф действует только один день!

С 2026 года стартует налоговая реформа, затрагивающая всех бухгалтеров. Повышается ставка НДС, пересматриваются правила по УСН и ПСН, меняется расчет страховых взносов, усиливается контроль ФНС. Теперь налоговая видит не только декларации, но и первичные документы, кассовые операции и движение средств. Правил становится больше, ошибки — дороже. Важно заранее разобраться в новых требованиях и подготовиться к изменениям.

С подпиской Клерк.Премиум вы не просто «успеваете за изменениями», а уверенно работаете в новых реалиях и заранее готовитесь к реформе-2026.

Успейте купить подписку на 9 месяцев за 10 900 руб. Поспешите — акция действует только сегодня! Завтра этого тарифа не будет.

Инструкции, чек-листы и онлайн-курсы, которые помогут вам подготовиться к работе в 2026 году:

На ноябрь мы запланированы актуальные вебинары по реформе с известными спикерами:

13 ноября — Что изменится в работе с самозанятыми в 2026 году: виды деятельности, риски и проверки.

25 ноября — Патент и УСН в 2026 году: новые правила, раздельный учет и легальная оптимизация налогов.

26 ноября — Налоги 2025-2026: последние новости и консультация с экспертом Надеждой Камышевой.

Кроме этого, в подписку Клерк.Премиум на 9 месяцев входят:

онлайн-курсы и записи вебинаров;

онлайн-конференции;

разборы законов;

просмотр базы консультаций;

инструменты и сервисы бухгалтеру;

отключение рекламы.

Только сегодня, 12 ноября, вы можете купить уникальный тариф Клерк.Премиум на 9 месяцев за 10 900 руб.!

Оформить подписку

Уже 24 (!) года мы помогаем бухгалтерам.