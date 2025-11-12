Только сегодня — продаем уникальный тариф Клерк.Премиум на 9 месяцев со скидкой 46%
С 2026 года стартует налоговая реформа, затрагивающая всех бухгалтеров. Повышается ставка НДС, пересматриваются правила по УСН и ПСН, меняется расчет страховых взносов, усиливается контроль ФНС. Теперь налоговая видит не только декларации, но и первичные документы, кассовые операции и движение средств. Правил становится больше, ошибки — дороже. Важно заранее разобраться в новых требованиях и подготовиться к изменениям.
С подпиской Клерк.Премиум вы не просто «успеваете за изменениями», а уверенно работаете в новых реалиях и заранее готовитесь к реформе-2026.
Успейте купить подписку на 9 месяцев за 10 900 руб. Поспешите — акция действует только сегодня! Завтра этого тарифа не будет.
Инструкции, чек-листы и онлайн-курсы, которые помогут вам подготовиться к работе в 2026 году:
АУСН — 2026 (цена без подписки: 14 990 рублей);
Бухгалтерия маркетплейсов 2025-2026: учет, налоги, 1С (цена без подписки: 21 900 рублей);
Профессия бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С (цена без подписки: 19 900 рублей);
Стандарты бухгалтерского учета-2025: девять ФСБУ (цена без подписки: 12 700 рублей).
На ноябрь мы запланированы актуальные вебинары по реформе с известными спикерами:
13 ноября — Что изменится в работе с самозанятыми в 2026 году: виды деятельности, риски и проверки.
25 ноября — Патент и УСН в 2026 году: новые правила, раздельный учет и легальная оптимизация налогов.
26 ноября — Налоги 2025-2026: последние новости и консультация с экспертом Надеждой Камышевой.
Кроме этого, в подписку Клерк.Премиум на 9 месяцев входят:
онлайн-курсы и записи вебинаров;
онлайн-конференции;
разборы законов;
просмотр базы консультаций;
инструменты и сервисы бухгалтеру;
отключение рекламы.
Только сегодня, 12 ноября, вы можете купить уникальный тариф Клерк.Премиум на 9 месяцев за 10 900 руб.!
Уже 24 (!) года мы помогаем бухгалтерам.
Начать дискуссию