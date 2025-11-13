«Клерк» разыгрывает подарки ко Дню бухгалтера! Спешите забрать свой приз
Хотите получить онлайн-курс по вашему выбору, а также подписку Клерк.Премиум на полгода и Клерк.Плюс на один год? Участвуйте в розыгрыше ко Дню бухгалтера!
В нашем телеграм-канале «БУХмолния» начался розыгрыш подарков ко Дню бухгалтера! У подписчиков есть шанс получить:
онлайн-курс на выбор;
подписку Клерк.Премиум на 6 месяцев;
подписку Клерк.Плюс на 12 месяцев.
Кроме того, 10 участников получат скидку 10% на топовые курсы профпереподготовки и повышения квалификации!
Главное условия участия в розыгрыше — подписаться на телеграм-канал «БУХмолния».
Результаты опубликуем 21 ноября 2025 года в 0:00 мск. Желаем удачи!
