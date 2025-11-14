Бесплатно использовать «КриптоПро» от ФНС можно не всегда

Софт для работы с квалифицированной электронной подписью можно скачать и бесплатно использовать только с сертификатами КЭП юрлица и ИП.

Налоговая служба в рубрике вопросов и ответов пояснила, можно ли скачать «КриптоПро» от ФНС бесплатно, и сколько действует это ПО.

Скачать ПО для работы с КЭП, полученной в УЦ ФНС России, в том числе КриптоПро CSP, можно на портале ПО налоговой. На сайте нужно будет зарегистрироваться.

Такое ПО можно использовать безвозмездно только с сертификатами КЭП ЮЛ и ИП, полученными в УЦ ФНС в течение срока действия соответствующих ключей, уточнили налоговики.