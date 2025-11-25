В Краснодаре пройдет «Бухгалтерский слет 2025»!

Специалисты по учету обсудят последние изменения в законодательстве и решат, как лучше всего работать в 2026 году.

26 ноября 2025 года в 10:00 в Краснодаре пройдет «Бухгалтерский слет». Спикеры (топ-эксперты) расскажут о последних изменениях для бухгалтеров на 2026 год и поднимут другие актуальные вопросы:

Изменения 2026 года: стратегии быстрого реагирования. Искусственный интеллект на службе налоговой: показать все, что скрыто. Дробление: плюсы и последствия. Эмоциональный интеллект в бухгалтерии: кто стоит за цифрами.

Участие в слете бесплатное. Встреча будет полезна все, кто хочет прокачать свои профессиональные навыки и быть в курсе налоговых изменений. Мероприятие запланировано уже на завтра, оно пройдет в 10:00 в ККЗ Болгария, ул. Ставропольская, д. 236а.