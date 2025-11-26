ЦБ назвал максимальную процентную ставку по вкладам в ноябре 2025 года

Во второй декаде ноября топ-10 банков предлагали вкладчикам доходность 15,5%, тогда как в первой декаде она была ниже — 15,32% годовых.

Центробанк опубликовал результаты мониторинга максимальных процентных ставок по вкладам в рублях в ноябре 2025 года.

В первой декаде ноября максимальная процентная ставка была на уровне 15,32% годовых. Тогда как во второй декаде показатель вырос до 15,5%.

В исследовании участвовали 10 кредитных организаций, которые привлекают самый большой объем депозитов физлиц. В список попали: Альфа-Банк, ВТБ, Газпромбанк, Сбербанк, Дом.РФ, Московский кредитный банк, Т-Банк, ПСБ и Совкомбанк.

Центробанк не учитывал ставки с капитализацией процентов по вкладам, а также предложения с дополнительными условиями, например, открыть инвестиционный счет или купить паи.