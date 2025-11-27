Мать, которая работала в период ухода за детьми, может выбрать более выгодный ИПК
СФР сообщил, когда матери троих детей могут раньше срока выйти на пенсию.
«Женщины, которые родили и воспитали от трех детей до достижения ими 8 лет и заработали страховой стаж от 15 лет и 30 ИПК, имеют право на досрочный выход на пенсию», — пишет Соцфонд.
Время ухода за детьми до их 1,5 лет включается в страховой стаж мамы и увеличивает размер пенсионного коэффициента (ИПК):
для одного ребенка – 1,8 ИПК;
для двоих – 3,6 ИПК;
для троих – 5,4 ИПК.
Если мать работала в период ухода за детьми, то можно выбрать более выгодный вариант – коэффициент за периоды работы или коэффициент за периоды ухода.
Матери двух и более детей со страховым стажем не менее 20 лет, которые проработали не менее 12 календарных лет в районах Крайнего Севера или не менее 17 лет в приравненных к ним местностях, тоже могут раньше уйти на пенсию — в 50 лет.
