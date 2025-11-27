Мать, которая работала в период ухода за детьми, может выбрать более выгодный ИПК

Если троим детям исполнилось 8 лет, есть страховой стаж от 15 лет и 30 ИПК – можно выйти на пенсию досрочно.

СФР сообщил, когда матери троих детей могут раньше срока выйти на пенсию.

«Женщины, которые родили и воспитали от трех детей до достижения ими 8 лет и заработали страховой стаж от 15 лет и 30 ИПК, имеют право на досрочный выход на пенсию», — пишет Соцфонд.

Время ухода за детьми до их 1,5 лет включается в страховой стаж мамы и увеличивает размер пенсионного коэффициента (ИПК):

для одного ребенка – 1,8 ИПК;

для двоих – 3,6 ИПК;

для троих – 5,4 ИПК.

Если мать работала в период ухода за детьми, то можно выбрать более выгодный вариант – коэффициент за периоды работы или коэффициент за периоды ухода.

Матери двух и более детей со страховым стажем не менее 20 лет, которые проработали не менее 12 календарных лет в районах Крайнего Севера или не менее 17 лет в приравненных к ним местностях, тоже могут раньше уйти на пенсию — в 50 лет.