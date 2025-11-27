У сервиса «Обратиться в ФНС» важное обновление

При отправке обращений в налоговый орган система автоматически заполнит информацию о пользователе. Данные подтянут из ЕСИА.

Налоговики обновили свой электронные сервис «Обратиться в ФНС». Его используют для подачи обращений в налоговый орган.

Теперь поля «Фамилия», «Имя», «Отчество», «ИНН», «Контактный телефон» и «E-mail» будут заполняться автоматически при авторизации в системе ЕСИА. Об этом сказано на сайте ФНС.

Если необходимо, заявитель сможет отредактировать только контактные номер и адрес электронной почты. Чтобы внести остальные изменения, придется сначала это сделать на Госуслугах.

Рассмотрение обращений занимает 30 календарных дней.