У сервиса «Обратиться в ФНС» важное обновление
Налоговики обновили свой электронные сервис «Обратиться в ФНС». Его используют для подачи обращений в налоговый орган.
Теперь поля «Фамилия», «Имя», «Отчество», «ИНН», «Контактный телефон» и «E-mail» будут заполняться автоматически при авторизации в системе ЕСИА. Об этом сказано на сайте ФНС.
Если необходимо, заявитель сможет отредактировать только контактные номер и адрес электронной почты. Чтобы внести остальные изменения, придется сначала это сделать на Госуслугах.
Рассмотрение обращений занимает 30 календарных дней.
