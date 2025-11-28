ЦБ: заявок на реструктуризацию кредитов больше, чем согласий банков на это

Банки заинтересованы в сохранении лояльности клиентов, поэтому Банк России предлагает им чаще прощать долги или одобрять заявки на реструктуризацию.

Заместитель председателя Центробанка Алексей Гузнов рассказал о дисбалансе между числом поданных заявлений на реструктуризацию кредитов и количеством решений, одобренных банками.

Сейчас ЦБ анализирует причины подобного перекоса.

«Мы разбираемся в этой ситуации. Банки заинтересованы в том, чтобы сохранить лояльность клиентов. Поэтому лучшим эффектом может быть простить долг, применить каникулы или реструктуризации», — сказал Алексей Гузнов.

Также он добавил, что зачастую банки отказывают заемщикам в пересмотре условий кредитования из-за того, что клиенты подают неполный пакет документов или решают перестать сотрудничать с банком еще на этапе рассмотрения заявления.