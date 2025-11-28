Минпромторг сократил перечень параллельного импорта

Из списка убрали ряд позиций, но добавили бренд медизделий A&D.

Минпромторг внес изменения в перечень продукции, разрешенной к ввозу в рамках параллельного импорта.

Приказ ведомства от 26.09.2025 № 4769 опубликован на официальном портале правовой информации 27 ноября 2025 года.

Из перечня исключили краски и печатную технику Ricoh, средства для ухода за полостью рта Biorepair, электробритвы Braun, приемники Trimble, игрушки Spin Master, бренды Torneo, Oral-B, Amazone и ряд других позиций.

Добавили в список медицинские изделия японского производителя A&D.

Часть положений приказа вступает в действие в день его опубликования, остальные – через шесть месяцев, указано в документе.