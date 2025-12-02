С помощью биометрии выявили 43 тыс. мигрантов, которым запрещен въезд в Россию

За год через пункты пропуска со сбором биометрии проехали 7,5 млн иностранцев.

Через московские международные аэропорты и автомобильный пункт пропуска «Маштаково», где проходит эксперимент по сбору биометрии, за год проследовали более 7,5 млн иностранцев.

Среди них выявили свыше 43 тыс. человек, которым запрещен въезд в РФ, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

С 1 декабря 2024 года фото и отпечатки пальцев иностранцев, пересекающих государственную границу РФ в этих пунктах пропуска, помещают в информационные базы МВД.

Эксперимент проводится по инициативе МВД и направлен на повышение уровня миграционной безопасности, добавила Волк.