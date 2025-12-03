🙅 Стороны смогут запретить суду уменьшать неустойку

Суд вправе применять положения законодательства об уменьшении неустойки по требованиям о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг.

Власти намерены предоставить сторонам предпринимательских отношений возможность исключить прямым соглашением применение норм об уменьшении неустойки судом по требованиям о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг

Это следует из п. 15 Плана мероприятий (дорожной карты) по достижению ключевых показателей эффективности реализации национальной модели целевых условий ведения бизнеса до 2030 года по направлению «Разрешение споров». Сама модель утверждена распоряжением Правительства от 29.11.2025 № 3523-р.

К февралю 2028 года федеральный закон об этом подготовят Минэкономразвития и Минюст.