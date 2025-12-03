🎄 На елку и новогодние украшения россияне в 2025 году потратят на 11-14% больше, чем год назад
В 2025 году искусственная елка и минимальный набор украшений для нее обойдется россиянам в среднем в 4 808 рублей.
Такие результаты получили РИА Новости из данных оператора фискальных данных «Платформа ОФД».
В ходе исследования сравнили продажи елок, гирлянд и елочных игрушек с 1 октября по 25 ноября 2025 и 2024 года.
В этом году искусственные ели покупали на 11% чаще, чем в 2024. Медианная цена составила 3 704 рубля – рост тоже на 11%.
На гирлянды тратили в среднем на 12% больше – 601 рубль, а на игрушки – 503 рубля, на 14% большее, чем год назад. При этом число покупок выросло на 7%.
«Основной объем покупательской активности традиционно приходится на центральную часть России, где осенью снежный покров начал устанавливаться лишь в ноябре. Это благоприятно сказалось на динамике продаж, показав более высокий результат по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — считают авторы исследования.
Сейчас украшения чаще покупают крупными комплектами, что повышает средний чек в данной категории. Но ближе к Новому году ожидается смещение покупательского интереса в сторону более бюджетных сегментов новогодней атрибутики, добавили эксперты.
