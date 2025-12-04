У публичных компаний будет приоритет при получении субсидий
В Минфине рассказали, как будут совершенствовать механизм субсидирования.
Минфин поддерживает два ключевых предложения по совершенствованию механизма субсидирования.
Первое и приоритетное – это предоставление субсидий публичным компаниям в приоритетном порядке, заявил замглавы Минфина Иван Чебесков.
«Первое это, действительно, приоритетное. Это выдача субсидий. Если допустим рассчитывают на субсидию одна публичная [компания], а другая нет. То та, которая публичная — получит приоритетный доступ», — сказал чиновник.
А вторым путем, который также разрабатывает ведомство, станет предоставление субсидий через механизм долевого финансирования, добавил Чебесков.
