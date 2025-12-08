⚡️ Итоги дня: покупатели жалуются на пустые золотые украшения, россияне стали скупать видеокарты, из-за блокировки Roblox дети хотят уехать из России
Россияне стали скупать впрок видеокарты для ПК, опасаясь роста цен на них. Осенью 2025 года по сравнению с летом продажи эти комплектующих на Wildberries в штуках увеличились на 124%.
Не менее 14 ушедших из России западных компаний зарегистрировали новые товарные знаки с собственным брендом. Например, уже воспользовались этим Starbucks, McDonald's, Apple, The Coca-Cola Company, IKEA, Inditex, Gucci и Dior, VISA, Hyundai и другие.
В России стали массово жаловаться на продажу полых золотых украшений: пустых, а не наполненных цельным сплавом. Из-за этого изделия легко деформируются и портятся. Продажа полых украшений не противоречит закону, однако магазины иногда намеренно вводят в заблуждение потребителей.
«Мелодия» начинает выпуск пластинок на собственном заводе в Новосибирске из-за высоко спроса у аудитории. Первая партия пластинок, состоящая из работ Давида Тухманова, группы Zodiac и ВИА «Дос-Мукасан», уже появилась в продаже
Минфин запустил сайт для студентов и потенциальных кандидатов на замещение вакантных должностей в Минфине — «Министерство твоего будущего». На одном ресурсе собрана вся информация о практике и вакансиях.
В России локализуют производство лекарства из Китая от астмы и дерматита.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что поступают обращения о платных услугах в электронных школьных дневниках. Родители жалуются, что им приходится покупать подписку на приложение. Также он заявил, что все услуги в электронных дневниках должны быть бесплатными.
Россияне начали получать уведомления от портала Госуслуги с предложением подключиться к официальным домовому чату в мессенджере MAX.
Радиостанция Monte Carlo, которая входит в «Русскую медиагруппу» (РМГ), запустила премиальный бренд одежды Monte Carlo est.2025. Стиль — спорт-шик. Инвестиции в развитие бренда составили около 80 млн рублей.
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина рассказала, что дети хотят уехать из России из-за блокировки игровой платформы Roblox. Роскомнадзор заблокировал доступ к Roblox в России 3 декабря 2025 года.
Первый прямой рейс из Владивостока в Макао — специальный административный район Китая — запланирован на 22 декабря 2025 года, в дальнейшем они будут выполняться трижды в неделю.
Новосибирск победил в народном голосовании за Культурную столицу 2027 года. Оно проводилось с 15 апреля до 5 декабря 2025. За это время в поддержку городов на портале было отдано более 1,8 млн голосов.
Два амурских тигренка родились в Московском зоопарке. Ветеринары уже выяснили, что малыши — это мальчик и девочка, сейчас им чуть более трех месяцев. Родители долго прятали малышей, и лишь недавно они стали выходить в уличный вольер.
С 1 октября 2025 года в рознице пресекли почти 105 тыс. попыток продать небезопасную красную икру — эту продукцию заблокировали на кассах и не позволили забрать потребителям. По данным Росстата, объем официального выпуска красной икры по итогам девяти месяцев 2025 года составил 10,87 тыс. тонн.
Компания Skillbox Holding (входит в VK) запустила соответствующее направление, где будут представлены курсы по программированию, геймдеву и дизайну для школьников.
В Telegram появился новый способ авторизации — с помощью ключа доступа (Passkey), который позволяет входить в аккаунт без СМС-кода и пароля. Функция доступна в настройках в разделе «Конфиденциальность».
Мошенники запустили фишинговые сайты с новогодней тематикой. Фальшивые интернет-страницы обещают жертвам «скидки до 90%» на маркетплейсах, подарочные наборы по «сказочным ценам».
Число туристов из России, посетивших Узбекистан, в январе-ноябре 2025 года увеличилось на 14,5% по сравнению с годом ранее — до 923,7 тысячи человек. По итогам года этот показатель может достичь 1 млн.
Комментарии1
Почему небезопасную красную икру заблокировали только на кассах? Как она вообще попала в магазин? Где были сертификаты и прочее?