⚡️ Итоги дня: покупатели жалуются на пустые золотые украшения, россияне стали скупать видеокарты, из-за блокировки Roblox дети хотят уехать из России

Россияне стали скупать впрок видеокарты для ПК, опасаясь роста цен на них. Осенью 2025 года по сравнению с летом продажи эти комплектующих на Wildberries в штуках увеличились на 124%.

Не менее 14 ушедших из России западных компаний зарегистрировали новые товарные знаки с собственным брендом. Например, уже воспользовались этим Starbucks, McDonald's, Apple, The Coca-Cola Company, IKEA, Inditex, Gucci и Dior, VISA, Hyundai и другие.

В России стали массово жаловаться на продажу полых золотых украшений: пустых, а не наполненных цельным сплавом. Из-за этого изделия легко деформируются и портятся. Продажа полых украшений не противоречит закону, однако магазины иногда намеренно вводят в заблуждение потребителей.

«Мелодия» начинает выпуск пластинок на собственном заводе в Новосибирске из-за высоко спроса у аудитории. Первая партия пластинок, состоящая из работ Давида Тухманова, группы Zodiac и ВИА «Дос-Мукасан», уже появилась в продаже

Минфин запустил сайт для студентов и потенциальных кандидатов на замещение вакантных должностей в Минфине — «Министерство твоего будущего». На одном ресурсе собрана вся информация о практике и вакансиях.

В России локализуют производство лекарства из Китая от астмы и дерматита.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что поступают обращения о платных услугах в электронных школьных дневниках. Родители жалуются, что им приходится покупать подписку на приложение. Также он заявил, что все услуги в электронных дневниках должны быть бесплатными.

Россияне начали получать уведомления от портала Госуслуги с предложением подключиться к официальным домовому чату в мессенджере MAX.

Радиостанция Monte Carlo, которая входит в «Русскую медиагруппу» (РМГ), запустила премиальный бренд одежды Monte Carlo est.2025. Стиль — спорт-шик. Инвестиции в развитие бренда составили около 80 млн рублей.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина рассказала, что дети хотят уехать из России из-за блокировки игровой платформы Roblox. Роскомнадзор заблокировал доступ к Roblox в России 3 декабря 2025 года.

Первый прямой рейс из Владивостока в Макао — специальный административный район Китая — запланирован на 22 декабря 2025 года, в дальнейшем они будут выполняться трижды в неделю.

Новосибирск победил в народном голосовании за Культурную столицу 2027 года. Оно проводилось с 15 апреля до 5 декабря 2025. За это время в поддержку городов на портале было отдано более 1,8 млн голосов.