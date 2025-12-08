Минфин разъяснил, могут ли арестовать цифровую валюту за налоговые долги

Цифровая валюта считается имуществом, поэтому ее могут арестовать за долги.

Минфин в своем письме от 18.11.2025 № 03-02-06/111542 разъяснил, что цифровая валюта имеет статус имущества. Это значит, что при наличии долгов арест можно наложить на любое имущество, которое есть у должника на праве собственности.

«Не признаются имуществом имущественные права, за исключением безналичных денежных средств и бездокументарных ценных бумаг», — сказано в письме Минфина.

Арестовать имущество могут, если не исполнить в установленные сроки обязанность по уплате налогов, пеней и штрафов.

Арест цифровой валюты может быть способом обеспечить исполнение решений о взыскании долгов со стороны налогового или таможенного органа с санкции прокурора.