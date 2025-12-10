👧 Снизили возраст принесения присяги гражданина РФ
10 декабря 2025 года Госдума приняла сразу во втором и в третьем чтении закон о внесении изменений в закон о гражданстве РФ.
Возраст лиц, обязанных приносить присягу в связи с приобретением гражданства РФ, снизили с 18 до 14 лет.
Также закон устанавливает, что решение о приеме в гражданство РФ будет недействительным со дня его принятия, если лицо отказалось от принесения присяги или не явилось для принесения присяги в течение одного года со дня принятия решения о приеме в гражданство.
Закон вступит в силу без отлагательных сроков.
