👧 Снизили возраст принесения присяги гражданина РФ

Приносить присягу при получении гражданства России нужно будет с 14 лет, а не с 18-ти.

10 декабря 2025 года Госдума приняла сразу во втором и в третьем чтении закон о внесении изменений в закон о гражданстве РФ.

Возраст лиц, обязанных приносить присягу в связи с приобретением гражданства РФ, снизили с 18 до 14 лет.

Также закон устанавливает, что решение о приеме в гражданство РФ будет недействительным со дня его принятия, если лицо отказалось от принесения присяги или не явилось для принесения присяги в течение одного года со дня принятия решения о приеме в гражданство.

Закон вступит в силу без отлагательных сроков.