🚚 Смягчили административную ответственность за грузоперевозки. Разъяснение Верховного суда 2025

Компанию оштрафовали за превышение допустимой нагрузки на ось грузового автомобиля на 7,37%. Однако уже вступил в силу закон, по которому нагрузка может быть до 10%.

Директор организации из Краснодарского края подал в суд жалобу на инспектора Ространснадзора. Компанию оштрафовали на 250 тыс. рублей за превышение допустимой нагрузки на ось грузового автомобиля на 7,37%.

Нижестоящие инстанции уменьшили штраф до 125 тыс. рублей, но постановление об административном правонарушении оставили без изменений. Об этом сказано на сайте Верховного суда.

ВС принял сторону директора и прекратил производство по делу. Причина — до вступления в законную силу постановления начали действовать положения закона, которые допускают движение по автомобильным дорогам грузовых транспортных средств, нагрузка на ось которых не превышает допустимую более чем на 10%.

Поэтому превышение нагрузки на 7,37% перестало быть правонарушением.