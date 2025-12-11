Санкт-Петербург запретил мигрантам работать в такси и курьерами до конца 2026 года

Запрет мигрантам на работу в доставке и такси не привел к дефициту сотрудников в этих сферах, поэтому ограничения продлили на весь 2026 год.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление от 05.12.2025 № 89 пг.

Согласно документу, на год продлили запрет для мигрантов работать в такси и доставке. Он будет действовать до конца 2026 года.

Беглов считает, что эти изменения не привели к дефициту сотрудников, доля иностранцев с патентами на работу составляет незначительную часть всех, кто работает таксистами и курьерами.

В 2025 году был переходный период в течение трех месяцев, чтобы бизнес мог перестроить работу по новым правилам.