Генпрокуратура: нужны меры поддержки для малого и среднего бизнеса
Власти создадут перечень регионов, на которые можно распространить меры поддержки.
Генпрокуратура и министерства создадут список регионов, где нужны меры поддержки для малого и среднего бизнеса, пострадавшего от боевых действий.
Об этом заявил глава ГП Александр Гуцан.
«Давайте исходить из того, что в текущих условиях на отдельных территориях происходят террористические атаки, повреждения имущества. Крупный бизнес выходит с наименьшими потерями, малый и средний бизнес несет безусловно большие потери», — сказал Гуцан.
Он обещал проработать вопрос реализации с федеральными министерствами и сформировать перечень регионов, на которые можно распространить меры поддержки.
