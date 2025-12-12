Генпрокуратура: нужны меры поддержки для малого и среднего бизнеса

Власти создадут перечень регионов, на которые можно распространить меры поддержки.

Генпрокуратура и министерства создадут список регионов, где нужны меры поддержки для малого и среднего бизнеса, пострадавшего от боевых действий.

Об этом заявил глава ГП Александр Гуцан.

«Давайте исходить из того, что в текущих условиях на отдельных территориях происходят террористические атаки, повреждения имущества. Крупный бизнес выходит с наименьшими потерями, малый и средний бизнес несет безусловно большие потери», — сказал Гуцан.

Он обещал проработать вопрос реализации с федеральными министерствами и сформировать перечень регионов, на которые можно распространить меры поддержки.