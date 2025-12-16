Путин подписал закон о продлении параллельного импорта на 2026 год

Продлен механизм, который разрешает ввоз продукции без одобрения владельцев товарных знаков.

15 декабря 2025 года Владимир Путин подписал закон от 15.12.2025 № 463-ФЗ о продлении на 2026 год механизма параллельного импорта и других антисанкционных мер.

Закон продлевает действие механизма, позволяющего ввоз в Россию продукции без одобрения владельцев товарных знаков. Он работает с мая 2022 года.

Также на 2026 год продлены особые правила оценки соответствия товаров, обращения лекарств, лицензирования и других разрешительных процедур.

Закон вступит в силу с 1 января 2026 года.