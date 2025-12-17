🚕 За перевозку в такси детей без специальных кресел штрафы вырастут в два раза

Самозанятых водителей такси будут штрафовать как должностных лиц за нарушения, связанные с перевозкой детей.

17 декабря 2025 года Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон, по которому ужесточается ответственность за нарушение требований к перевозке детей в такси.

Если дети поедут без специальных удерживающих устройств, штрафы для водителей составят 5 тыс. рублей (сейчас — 3 тыс.), для должностных лиц — 50 тыс. (сейчас — 25 тыс.), а для компаний — 200 тыс. (сейчас — 100 тыс.).

Кроме того, к ответственности привлекут и тех водителей, которые ведут предпринимательскую деятельность без образования юридического лица. Они уплатят такой же штраф, как и юрлица. Об этом сказано на сайте Госдумы.

В этой системе штрафов самозанятых водителей приравняют к должностным лицам.