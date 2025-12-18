При выходе на пенсию с 2026 года не нужно подавать заявление для зачета периодов ухода за детьми

С 2026 года снимут ограничения по включению в стаж периодов ухода за детьми.

При оформлении пенсии с 2026 года многодетным мамам будут учитывать всех детей без ограничений, в том числе пятого, шестого и всех следующих детей в семье. Начислят не только стаж, но и пенсионные коэффициенты, уточнил СФР.

Матери 5 и более детей, которые уже вышли на пенсию, могут подать заявление для перерасчета пенсии:

в отделении СФР;

на Госуслугах.

Если же на пенсию многодетная мама выходит в 2026 году или позже – подавать ничего не нужно. При оформлении пенсии зачтут периоды ухода за всеми детьми.

Для выхода на страховую пенсию необходимо иметь 15 лет стажа и индивидуальный пенсионный коэффициент в размере 30, напомнил СФР. Также для многодетных мам предусмотрен досрочный выход на пенсию.