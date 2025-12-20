Для легализации добычи криптовалюты нужно выполнить ряд обязательных условий

Заместитель руководителя УФНС по Ставропольскому краю Елена Смольникова разобрала актуальные вопросы майнинга криптовалюты.

Для легализации этой деятельности майнерам необходимо выполнить ряд обязательных условий:

Внести сведения в специальный реестр лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты. Представлять в ФНС информацию о получении цифровой валюты и об адресе-идентификаторе. Регулярно сдавать налоговую отчетность и уплачивать налоги (НДФЛ).

Она отметила, что у майнера формируется два вида дохода: первый — когда он добыл цифровую валюту, и второй — когда ее реализовал.