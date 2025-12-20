8063 Премиум 4 мобил Х
Для легализации добычи криптовалюты нужно выполнить ряд обязательных условий

Работать с цифровой валютой важно легально по НК РФ.

Заместитель руководителя УФНС по Ставропольскому краю Елена Смольникова разобрала актуальные вопросы майнинга криптовалюты.

Для легализации этой деятельности майнерам необходимо выполнить ряд обязательных условий:

  1. Внести сведения в специальный реестр лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты.

  2. Представлять в ФНС информацию о получении цифровой валюты и об адресе-идентификаторе.

  3. Регулярно сдавать налоговую отчетность и уплачивать налоги (НДФЛ).

Она отметила, что у майнера формируется два вида дохода: первый — когда он добыл цифровую валюту, и второй — когда ее реализовал.

