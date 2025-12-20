Для легализации добычи криптовалюты нужно выполнить ряд обязательных условий
Работать с цифровой валютой важно легально по НК РФ.
Заместитель руководителя УФНС по Ставропольскому краю Елена Смольникова разобрала актуальные вопросы майнинга криптовалюты.
Для легализации этой деятельности майнерам необходимо выполнить ряд обязательных условий:
Внести сведения в специальный реестр лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты.
Представлять в ФНС информацию о получении цифровой валюты и об адресе-идентификаторе.
Регулярно сдавать налоговую отчетность и уплачивать налоги (НДФЛ).
Она отметила, что у майнера формируется два вида дохода: первый — когда он добыл цифровую валюту, и второй — когда ее реализовал.
