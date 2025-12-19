🎰 На участие в азартных играх можно установить самозапрет с 1 сентября 2026 года

Букмекеры не смогут принимать ставки и рассылать рекламу тем, кто установил самозапрет.

18 декабря 2025 года депутаты Госдумы в окончательном третьем чтении приняли закон, который позволяет россиянам установить самозапрет на участие в азартных играх.

Чтобы оформить самозапрет, нужно подать заявление через портал Госуслуги или в МФЦ.

Ограничения будут действовать не менее 12 месяцев, досрочно отозвать самозапрет нельзя.

Организаторы игр в букмекерских конторах и на тотализаторах не смогут присылать рекламу лицам из реестра отказавшихся от азартных игр. Также они не смогут принимать у них ставки. В заведениях, пунктах приема ставок и на сайтах появится информация о порядке подачи заявления на самозапрет.

Если закон примут окончательно, он вступит в силу с 1 сентября 2026 года.