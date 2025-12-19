Стало известно, где больше всего работающих пенсионеров

На конец 2025 года больше всего пенсионеров работают в Москве — 502 тысячи человек.

Больше всего работающих пенсионеров зарегистрировано в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и Свердловской области.

В среднем по стране работает больше 7,3 млн пенсионеров, а средний размер выплат от государства у них составляет 24 тыс. рублей. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на данные Соцфонда.

В Москве работает 502 501 пенсионер, в Подмосковье — 420 434, в Санкт-Петербурге — 333 934, на Кубани — 243 034, а в Свердловской области — 235 409.

Меньше всего работающих пенсионеров в Ненецком автономном округе — 3 392 человека, на Чукотке — 5 063, в Еврейской автономной области — 7 272 и Республике Алтай — 8 867.